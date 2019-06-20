غارات على تحصينات الميليشيات في صعدة والضالع.. ومقتل 17 حوثياً بتعز

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت القوات الجوية التابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية مكثفة ضد مواقع وتحصينات الميليشيات في صعدة والضالع، وقتل 17 من عناصر الحوثي بينهم قياديان وأصيب العشرات في مواجهات مع الجيش اليمني شرق وغرب تعز، فيما جددت الميليشيات قصفها لمجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري شرق الحديدة على الساحل الغربي لليمن، وواصلت استهدافها لمواقع قوات ألوية العمالقة والأحياء السكنية.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف الجوية تمكنت صباح أمس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة، موضحاً أنه تم رصد إطلاق الطائرة من قبل الميليشيات من محافظة الحديدة، وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة، قبل دخولها المجال الجوي للمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة بمخالفة اتفاق استوكهولم، وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار «المسيّرة»، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضاً للجهود السياسية لإنجاح اتفاق استوكهولم، كما تواصل مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين دروعاً بشرية لنشاطاتها الإرهابية.

وبيّن العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية مكثفة، ضد مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة شمال البلاد، بمناطق «جبل النار، ومثلث باقم، وتبة رمدان، وتبة الكوفية»، وأسفر القصف الجوي عن مصرع سبعة من عناصر الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للانقلابيين.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي بغارات جوية مواقع وتجمعات حوثية بمعسكر الحساحس الخاضع لسيطرة الميليشيات غرب مديرية قعطبة شمال الضالع، وأسفر القصف عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات، وتدمير أسلحة وآليات عسكرية.

وتمكنت القوات المشتركة والمقاومة في منطقة حجر، مسنودة بمقاتلات التحالف، من كسر هجوم للميليشيات استمر ساعات قبل أن تتمكن القوات والمقاومة من إفشاله ودحر الانقلابيين، وتكبيدهم عدداً من القتلى والجرحى. وذكرت مصادر ميدانية أن هذا الهجوم هو الرابع الذي تقوم به الميليشيات الحوثية باتجاه مناطق وقرى حجر الوسط وحجر السُفلى.

وقتل 17 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قياديان وأصيب العشرات في مواجهات مع الجيش اليمني شرق وغرب تعز، أمس، وقال مصدر عسكري إن الجيش هاجم مواقع الميليشيات في الجبهتين الشرقية والغربية عقب قصف مدفعي نتج عنه تدمير آليات عسكرية للميليشيات ومدافع رشاشة ومتارس قناصين، وقتل في المواجهات ثمانية من العناصر في جولة القصر، وسبعة آخرون قتلوا في الجبهة الغربية بينهم قناصان وأصيب العشرات من مسلحي الميليشيات جراء القصف المدفعي والمواجهات الدائرة، موضحاً أن اثنين من قيادات الميليشيات قتلا في كمين نصبه أفراد الجيش في ريف حيفان أثناء توجههم إلى جبهات القتال.

وفي حجة، غنمت قوات الجيش اليمني أسلحة ثقيلة وعدداً من الآليات العسكرية كانت بحوزة ميليشيات الحوثي في مزارع الخضراء والنسيم بمديرية حرض شمال المحافظة، ووفقاً للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن الفرق الهندسية العسكرية انتزعت خلال الأيام الماضية أكثر من ألفي لغم وعبوة ناسفة، كانت الميليشيات زرعتها في أوقات سابقة.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، جددت ميليشيات الحوثي قصفها المكثف بالمدفعية الثقيلة مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري شرق المدينة، وتسبب القصف بحريق هائل في القطاع التشغيلي للمجمع.

وتمكن مقاتلو ألوية العمالقة من إحباط محاولة تسلل قامت بها مجاميع تابعة للميليشيات في منطقة الجبلية الصحراوية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن مجاميع مسلحة هاجمت مواقع تتمركز فيها قوات العمالقة من محاور عدة مصحوبة بقصف مدفعي عنيف وتغطية نارية مكثفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقام مقاتلو العمالقة بالتصدي للهجوم بكل بسالة، وخاضوا اشتباكات ليلية عنيفة مع عناصر الميليشيات استمرت لساعات، وتمكنوا خلالها من إحباط محاولة التسلل، وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما لاذت بقية العناصر الحوثية بالفرار.

وشنت الميليشيات قصفاً عنيفاً على مواقع قوات ألوية العمالقة شمال مدينة حيس بشكل مكثف، واستخدمت القذائف المدفعية الثقيلة وبالأسلحة المختلفة، وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن الميليشيات استهدفت مواقع العمالقة شمال المديرية بقذائف مدفعية الهاون ومدفعية الهاوزر وبقذائف بي 10، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على مواقع العمالقة المتمركزة في أطراف المديرية، كما استهدفت الميليشيات عدداً من الأحياء السكنية بالأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة، وسقطت قذائف هاون بالقرب من منازل المواطنين اليمنيين بعد مرور يوم واحد على ارتكاب الحوثيين مجزرة مروعة بحق إحدى الأسر في المدينة، وتسبب القصف الحوثي بحالة من الخوف والذعر في صفوف الأهالي وخصوصاً النساء والأطفال.