الإمارات تقدم محاليل مخبرية لمواجهة «حمى الضنك» في عدن

المصدر: عدن وتعز – وام

قدمت دولة الإمارات، محاليل مخبرية للمختبر الوطني المركزي، التابع لوزارة الصحة اليمنية، لمواجهة وباء حمى الضنك في عدن، وتكفلت دولة الإمارات بكلفة إجراء ما يزيد على 600 عملية جراحية كبرى وصغرى في مستشفى المواسط، بريف تعز، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتفصيلاً، قال ممثل «الهلال الأحمر الإماراتي» في عدن، محمد الشحي، إن المحاليل المخبرية ستخدم المختبر المركزي في مستشفى الجمهورية، لفحص المرضى المصابين بوباء حمى الضنك، الذي عاود الانتشار في عدن وبعض المحافظات المجاورة.

من جهتها، أشادت مديرة المركز الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد ميسري، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، السباقة في تقديم الدعم اللازم للقطاعات الخدمية، ومنها قطاع الصحة.

يذكر أن هذه المحاليل ستكفي لمدة ستة أشهر مقبلة، ويستفيد منها المرضى خصوصاً مع تزايد الإصابات بحمى الضنك.

إلى ذلك، تكفلت دولة الإمارات بكلفة إجراء ما يزيد على 600 عملية جراحية كبرى وصغرى في مستشفى المواسط الريفي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية، إلى جانب الخدمات الطبية الأخرى من فحوص وأشعة للآلاف من مرضى ريف محافظة تعز اليمنية.

وأوضح تقرير صادر عن المستشفى ومكتب الصحة بالمواسط خلال شهر يونيو الجاري، حول الخدمات التي قدمها المستشفى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أن عدد المراجعين لإجراء المعاينة والفحوص بلغ 11 ألفاً و844 مراجعاً وللمختبر 7377 مراجعاً، وللصيدلة 7112 مراجعاً، إضافة إلى آلاف الحالات في الأقسام الأخرى.

وأشاد مسؤولو المستشفى بدعم دولة الإمارات الذي أسهم في عودة المستشفى إلى تقديم خدماته، في إطار النهج الإماراتي الداعم للشعب اليمني.

المحاليل المخبرية تكفي 6 أشهر مقبلة، ويستفيد منها المرضى مع تزايد الإصابات بالوباء.