بدعم إماراتي.. افتتاح مشروع تعزيز القدرة الإنتاجية للمياه في المخاء

المصدر: المخاء - وام

بدعم من دولة الإمارات، تم افتتاح مشروع لتعزيز القدرة الإنتاجية للمياه في مدينة المخاء بالساحل الغربي لليمن، يخدم أكثر من 30 ألف نسمة من سكان المدينة والمناطق المجاورة لها، وذلك استمراراً للدعم الذي تقدمه الإمارات للشعب اليمني، لتخفيف معاناته.

وقال مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، محمد الجنيبي، إن المشروع يتمثل في حفر بئرين ارتوازيتين، وتزويدهما بمولد كهربائي قوة 84 كيلو وات وغطاسين وإنشاء غرفتين للبئرين وغرفة للمولد الكهربائي، ومد شبكة وأعمدة كهرباء بطول 350 متراً وربطها بالشبكة الرئيسة، إضافة إلى مد شبكة المياه من البئرين إلى الشبكة الرئيسة بمسافة طولها 300 متر.

من جانبه، أكد مدير عام مديرية المخاء رئيس المجلس المحلي، سلطان عبدالله محمود، أن هذا المشروع الاستراتيجي سيعمل على توفير المياه لمنازل سكان المخاء بصورة مستمرة وعلى مدى 24 ساعة، دون أي انقطاع، وأشاد بالدور العظيم الذي قامت وتقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل تحسين وتطوير وتوفير الخدمات في مجالات المياه والكهرباء والتعليم والصحة، وغيرها من المجالات التي تخدم المواطنين اليمنيين في المخاء والساحل الغربي واليمن ككل.

وقال مدير فرع المؤسسة العامة للمياه في المخاء، عبدالله علي ناجي إسكندر، إن هذا المشروع سينهي بشكل جذري مشكلات انقطاع المياه التي كانت تعانيها المدينة، مشيراً إلى أن المشروع أنجز في وقت قياسي حيث تم حفر بئرين بعمق 65 متراً، بإنتاجية 130 متراً مكعباً في الساعة، وتوفير مولد كهربائي قدرة 80 كيلو وات في حالة انقطاع التيار الكهربائي العام، وربط خط الضخ مع الآبار القديمة، ومحول كهربائي يعمل بنظامي الشبكة الكهربائي والمولد.

من جانبهم، أعرب أهالي مدينة المخاء والمستفيدون من المناطق الأخرى، الذين حضروا افتتاح المشروع، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على تلبيتها لاحتياجاتهم من مشروعات المياه والتعليم والصحة والثروة السمكية، وغيرها من المشروعات الخدمية والتنموية المهمة والمستدامة. ويعد هذا المشروع ضمن 31 مشروعاً، نفذتها دولة الإمارات في المحافظات المحررة بالساحل الغربي لليمن.