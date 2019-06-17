التحــالف يدمّــر منصـات صـواريخ «حوثية» ومخزن طائرات مسيّرة في صنعاء وحجة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلن الجيش الأميركي أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في اليمن، أسقطت في الآونة الأخيرة وبمساعدة إيران طائرة مسيّرة تابعة للحكومة الأميركية، فيما شنّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غارات جویة على مواقع عسكریة تابعة للميليشيات في صنعاء وحجة وصعدة، ودمرت منصات إطلاق صواريخ ومخزناً للطائرات المسيّرة.

وتفصيلاً، ذكر الجيش الأميركي في بيان له، أمس، أن الحوثيين في اليمن أسقطوا في الآونة الأخيرة وبمساعدة إيران طائرة مسيّرة تابعة للحكومة الأميركية، وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، اللفتنانت كولونيل إيرل براون، إن الارتفاع الذي أسقطت فيه الطائرة المسيّرة (إم.كيو-9) في السادس من يونيو الجاري، مثّل تحسناً عن قدرات الحوثيين السابقة، وهي حقيقة دفعت الجيش للوصول إلى نتيجة مفادها حصول الحوثيين على دعم من إيران.

وأشار براون كذلك إلى أنه في واقعة منفصلة في 13 يونيو الماضي، حاولت إيران إسقاط طائرة مسيّرة أميركية أخرى فوق بحر عمان، في مسعى لعرقلة عمليات الاستطلاع والمراقبة لهجوم إيران على «كوكوكا كاريدجس»، إحدى ناقلتي نفط تعرضتا لهجمات الخميس الماضي.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء وقوع انفجارات ضخمة في مواقع عسكرية عدة تابعة لميليشيات الحوثي نتيجة استهدافها من قبل مقاتلات التحالف، وأشارت المصادر إلى أن الغارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ ومخزناً للطائرات المسيّرة بدون طيار المصنعة في إيران.

وكشفت مصادر عسكرية عن تحركات ميدانية تشهدها جبهات نهم شمال شرق صنعاء، وجبهات مأرب المحيطة بصنعاء من قبل ميليشيات الحوثي، بهدف استعادة المواقع التي كانت القوات اليمنية حررتها قبل سنوات، وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات أرسلت تعزيزات عسكرية إلى أرحب، وانقلبت إحدى عرباتها العسكرية أثناء تحركها، ما خلّف مصرع 10 من عناصر الحوثي، وإصابة أربعة آخرين.

وفي حجة، تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير منصة إطلاق صواريخ للميليشيات في مديرية عبس، وذكرت مصادر عسكرية أن المقاتلات شنت غارتين على مواقع للميليشيات في أطراف مزارع الجر غرب عبس، أسفرت عن تدمير المنصة وآليات عسكرية تابعة للميليشيات.

وجاءت الغارات بعد سلسلة غارات جوية لطيران التحالف استهدفت مخزن ألغام وعبوات ناسفة في بني حسن شمال مديرية عبس، وآليات عسكرية في مديرية مستبأ، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي جراء الغارات.

وفي صعدة، قُتل عدد من عناصر الميليشيات في غارات لمقاتلات التحالف على تعزيزات وتحركات حوثية في مديرية كتاف، ما أسفر عن تدمير عربة عسكرية ومصرع عدد من عناصر الحوثي، كما قصفت المقاتلات مواقع للميليشيات في منطقة آل علي في مديرية رازح.

وفي الضالع، فكّكت قوات الشرطة العسكرية أربع عبوات ناسفة من مخلفات ميليشيات الحوثي، أسفل جبل وعل بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وواصلت القوات اليمنية المشتركة تقدمها في جبهات الضالع، ودفعت بتعزيزات إلى جبهة باب غلق لاستكمال تطهير وتحرير ما تبقى من مناطق، والتقدم باتجاه مناطق شليل وهجار في العود، وذلك بعدما حررت خلال اليومين الماضيين مواقع «غول مروان، والحلوة، ولكام الدار».

وفي ذمار، أكدت مصادر طبية وصول 12 جثة لمسلحي الحوثي إلى مستشفى ذمار العام، لقوا مصرعهم في المواجهات الدائرة بمحافظة الضالع.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية القيام بعمليات قصف واستهداف واسعة ومستمرة على منطقة الجبلية التي تتبع مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة. وتجددت عمليات القصف والاستهداف الحوثية على مواقع قوات العمالقة في أطراف الجبلية في أقل من 24 ساعة بشكل هستيري، واستخدمت الميليشيات، خلال القصف، القذائف المدفعية والصاروخية ومختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة.

وأفادت مصادر ميدانية في وحدة الرصد والمتابعة بألوية العمالقة، بأن الميليشيات قصفت مواقع الألوية بقذائف آر بي جي وبصواريخ «لُو»، وبقذائف الهاون عيار 120 وعيار 82، كما استهدفت مواقع تمركز جنود قوات العمالقة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبسلاح البرجنيف.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر عسكرية ميدانية عن رصد تجمعات وحشود كبيرة لميليشيات الحوثي متجهة نحو منطقة الجبلية، وقيام الميليشيات باستقدام تعزيزات عسكرية ضخمة عقب الإعلان عن مصرع أحد أبرز القيادات العسكرية الميدانية الحوثية المدعو «محمد محمد علي الشريف»، خلال الهجوم الذي شنته الميليشيات على مواقع العمالقة في منطقة الجبلية قبل يومين، الذي تمكنت الألوية من التصدي له. وذكرت مصادر أن الميليشيات استهدفت عدداً من القرى في الجبلية بالأسلحة الثقيلة، وسقط عدد من المقذوفات الحوثية في المزارع وبالقرب من منازل المواطنين اليمنيين، وألحقت أضراراً بالغة بالمزارع وممتلكات السكان، وخلفت حالة من الخوف والرعب بين الأهالي.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في وحدة الرصد والمتابعة بأن ميليشيات الحوثي قصفت مواقع العمالقة والقوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف مدفعية الهاوزر بشكل عنيف، كما قام مسلحو الميليشيات باستهداف مواقع متفرقة للعمالقة والقوات المشتركة في المدينة بسلاح البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة، بالإضافة إلى عمليات قنص استهدفت جنود القوات المشتركة.

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قتيلاً من مسلحي الحوثي لقوا مصرعهم في المواجهات الدائرة بمحافظة الضالع.

الميليشيات تستهدف قرى الجبلية بالأسلحة الثقيلة.. وتلحق أضراراً بالغة بممتلكات السكان.