«التحالف» يعلن إسقاط 5 طائرات حوثية مسيّرة باتجاه مطار أبها وخميس مشيط

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، إسقاط خمس طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها ومحافظة خميس مشيط، في هجوم إرهابي هو الثاني في أقل من أسبوع ضد المدن السعودية، في حين تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تحرير مناطق جديدة في جبهات شمال وغرب الضالع، وتوغلت في ماوية تعز، مع استمرار الميليشيات في خروقها وتصعيدها العسكري بالحديدة.

وتفصيلاً، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنتا، صباح أمس، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي، ومحافظة خميس مشيط.

وأوضح أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

وقال المالكي «الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وكان المالكي أكد، الأربعاء الماضي، سقوط مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وأوضح أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين، ومن جنسيات مختلفة، من بينهم ثلاث نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.

ميدانياً، حققت القوات اليمنية المشتركة مدعومة بالمقاومة الجنوبية تقدماً جديداً في جبهات شمال وغرب الضالع، وتوغلت في مديرية ماوية التابعة لتعز، وفقاً لمصادر ميدانية، مشيرة إلى أن القوات المشتركة تمكنت من التقدم نحو منطقة باب غلق الاستراتيجية في شمال قعطبة، بعد خوضها معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وكبدتها قتلى وجرحى، ودمرت عدداً من آلياتها العسكرية.

وقال أركان اللواء الرابع احتياط، العقيد عبدالسلام القحطاني، في تصريح صحافى، إن القوات المشتركة والمقاومة شنتا هجوماً على مواقع الميليشيات باتجاه باب غلق من محورين، وتمكنتا في محور الدوير من استعاده ستة مواقع، وتوغلتا بمسافة أكثر من ستة كيلومترات، وأحكمتا سيطرتهما على كل المساحة، فيما تقدمتا أيضاً في المحور الآخر، وسيطرتا على عدد من المواقع، لافتاً إلى أن مسافة كيلومتر واحد فقط باتت تفصل القوات المشتركة عن باب غلق الاستراتيجي.

وفي جبهة الأزارق - ماوية، تمكنت القوات المشتركة من التوغل في المديرية التابعة لتعز، وسيطرت على مواقع استراتيجية منها «جبل دوينة»، والتباب المحيطة به في منطقة الباهر، بعد معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي، كبدتها فيها خسائر في العتاد والأرواح.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن القوات المشتركة وفي إطار عملية «صمود الجبال»، واصلت تقدمها في جبهة الأزارق - ماوية، مكبدة الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ولقي العشرات مصرعهم، فيما لاذ آخرون بالفرار على وقع ضربات القوات المشتركة.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، أقدمت ميليشيات الحوثي على قصف مواقع القوات المشتركة ومنازل المدنيين في منطقة الجبلية، التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بشكل مكثف، وبمختلف أنواع الأسلحة، على مدى اليومين الماضيين، بعد إرسالها تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، تضم أسلحة ثقيلة، في إطار تصعيدها العسكري المتواصل، وخروقها للهدنة الأممية.

وأشارت مصادر ميدانية في التحيتا إلى أن الهجوم الحوثي مستمر على الجبلية منذ مساء الأربعاء الماضي، حتى صباح أمس الجمعة، دون توقف، وأن القوات المشتركة المرابطة بالمنطقة تدافع عن مواقعها بكل استبسال وشجاعة، أمام المحاولات الحوثية المستميتة للتقدم نحو المنطقة، لقطع الطرق الرابطة بين مدن جنوب الحديدة بالمناطق المحررة في المدينة.

وأفادت المصادر أن الميليشيات قصفت وصعدت من عملياتها العسكرية في جبهات منطقة الجاح وبيت الفقيه، وقصفتها بالصواريخ والمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة، كما قصفت بالأسلحة الثقيلة، مدفعية وصواريخ، على مختلف جبهات الحديدة، وتواصل التصعيد في الأطراف الجنوبية للمدينة بالدريهمي، وصوب مدينة الصالح والدفاع الساحلي وعلى الأحياء المحررة جنوب وشرق مدينة الحديدة، كما استهدفت قرى المرازيق ومزارع النخيل في الجاح، بعدد من صواريخ الكاتيوشا، انطلاقاً من مواقعها في مزارع الحسينية.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات كثفت من قصفها الأحياء السكنية في شارع صنعاء ومدينة الصالح ومحيط الدريهمي، ومحيط معسكر الدفاع الساحلي، والأحياء الشرقية لمدينة الحديدة، مستخدمة قذائف الهاون والآر بي جيه، وعيارات مختلفة من الأسلحة الرشاشة، ومن عربات متحركة، صوب الأحياء السكنية في شارع صنعاء وجنوب غرب معسكر الدفاع الساحلي والأحياء الشرقية داخل مدينة الحديدة.

كما واصلت قصفها مواقع العمالقة والأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون من عيار 120، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل، وخلفت حالة من الخوف والذعر في صفوف الأهالي.

في الأثناء، أكدت مصادر عسكرية في الحديدة مصرع قناص حوثي، بعد استهدافه المتكرر للأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة التي تشهد خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيات المدعومة إيرانياً.

وأكد مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، أن وحدة مكافحة القناصة في حراس الجمهورية أجهزت مساء الخميس على قناص حوثي، بعد أن تمكنت من تحديد موقع تمركزه في سطح مبنى سكني قريب من جولة الحلقة بمدينة الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن القناص الحوثي كثف إطلاق رصاصاته صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين بمدينة الحديدة، وتحديداً شمال شرق معسكر الدفاع الساحلي، قبل أن يلقى مصيره المحتوم، كما وثقته عدسة الإعلام العسكري.

- حركة الملاحة الجوية بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية.

- ميليشيات الحوثي أقدمت على قصف منازل المدنيين بالحديدة.