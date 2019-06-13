«خليفة الإنسانية» تنفذ محطة كهرباء في عدن

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وقعت المؤسسة اتفاقية مع وزارة الكهرباء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، لتنفيذ محطة كهرباء في عدن بكلفة 100 مليون دولار أميركي.

تأتي الاتفاقية في إطار استمرار برامج دعم قطاع الطاقة الكهربائية التي تنفذها دولة الإمارات في اليمن بمحافظة عدن، ووقع الاتفاقية في المقر الرئيس للمؤسسة في أبوظبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أحمد جمعة الزعابي، فيما وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، بحضور رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، الدكتور معين عبدالملك، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي.

وقال أحمد جمعة الزعابي في تصريح للصحافيين، إن محطة توليد الطاقة ستكون طاقتها الإنتاجية نحو 120 ميغاواط، وسيستفيد منها نحو 2.5 مليون مواطن يمني، موضحاً أنه تم إجراء مسح كامل للتعرف إلى حاجة البلاد والناس في هذه الظروف، وتم التخطيط للمشروع وترسيته وسيبدأ العمل على تنفيذه.

وأكد الزعابي عمق الروابط الأخوية بين دولة الإمارات واليمن وحرص قيادتنا الرشيدة على الوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن في الظروف الصعبة التي يمرون بها، مضيفاً: «نخوض تحديات واحدة مع الأشقاء في اليمن في سبيل إعادة بناء مؤسسات الدولة ومواجهة الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية»، مؤكداً مساهمة دولة الإمارات بفاعلية وقوة في دعم الجهود الإنسانية التنموية والإغاثية.

من جانبه، عبر الدكتور نجيب العوج، عن شكر حكومة بلاده لقيادة دولة الإمارات ولمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على دعمهما السخي للشعب اليمني، وقال: «ليس بغريب على الأشقاء الإماراتيين الذين اختلطت دماؤهم بدماء أبناء شعبنا اليمني وقوفهم إلى جانب اليمن، ودعمه في مختلف المجالات التنموية والإغاثية».

من جهته، قال مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، محمد حاجي الخوري، إن هذا المشروع الحيوي يعد من أضخم المشاريع التي ستنفذها مؤسسة خليفة الإنسانية في اليمن الشقيق، مشيراً إلى أن المؤسسة كانت قد قامت ببناء العديد من المستشفيات والمدارس في أنحاء مناطق اليمن كافة، وتحديداً المناطق المحررة، كما تم تقديم المساعدات الغذائية العاجلة والأدوية، وأكد أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع الأهالي ‏في المناطق المحررة لإجراء دراسات ميدانية للتعرف إلى الاحتياجات الرئيسة والفعلية من المواد الغذائية والأدوية، ثم يتم تقديمها للمواطنين، كما أكد أن النهج الإنساني لدولة الإمارات مستمر لمساعدة الأشقاء في اليمن لتجاوز الظروف الصعبة، والحد من معاناتهم، وستتواصل مسيرة الخير الإماراتية حتى تتحقق الأهداف ويعود اليمن كما كان سعيداً.

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مليون مواطن يمني يستفيدون من محطة توليد الطاقة في عدن.