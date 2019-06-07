«الداخلية» اليمنية تشيد بجهود الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار

المصدر: عدن - سبأنت

أطلع نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، على مستوى الجاهزية الأمنية ومدى الانضباط والالتزام بتنفيذ المهام خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في عدد من المعسكرات والوحدات الأمنية وغرفة العمليات بالعاصمة المؤقتة عدن.

واستمع اللواء لخشع ومعه عدد من قيادات الوحدات والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وأمن عدن خلال زيارته أول من أمس قيادة قوات الأمن الخاصة لأقليم عدن ومعسكر قوات الأمن الخاصة عدن ومعسكر قوات الطوارئ بعدن وعمليات أمن عدن إلى شرح موجز عن الخطط الأمنية التي أعدتها الوحدات والأجهزة الأمنية خلال أيام عيد الفطر المبارك مطلعاً لى مستوى الانضباط والالتزام.

ونقل نائب وزير الداخلية للجميع تهاني القيادة السياسية ممثلة بالرئيس اليمني المشير عبدربه منصور هادي للقوات المسلحة وتحيات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري بعيد الفطر المبارك مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية والتضحيات التي يبذلونها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار وضبط الجريمة وحفظ السكينة العامة.

وأكد اللواء لخشع بإن المؤسسة الأمنية هي الدرع الحصين لصون مكتسبات الوطن العظيمة، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن و أمان المواطن ومكتسبات الوطن، مؤكداً على أهمية الانضباط والتحلي باليقظة والجاهزية الأمنية لمواجهة التحديات التي يواجهها الوطن، واتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية كافة.

ووجه نائب وزير الداخلية ببذل مزيدا من الجهد لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة والتصدي لأي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

وطاف نائب وزير الداخلية اللواء لخشع بمعسكرات قيادة قوات الأمن الخاصة لإقليم عدن وفرع عدن ومعسكر النجدة وعمليات أمن عدن وأستمع إلى شرح عن مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية.