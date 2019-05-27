130 جريمة وانتهاكاً حوثياً في إب خلال 3 أشهر

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم ووكالات

تزايدت انتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق المدنيين اليمنيين والحقوق والحريات العامة والخاصة في محافظة إب وسط اليمن، وذكر تقرير للمركز القانوني للحقوق والحريات، أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات منذ مطلع العام الجاري في مختلف مديريات إب بلغ أكثر من 130 جريمة وانتهاكاً، ارتكبتها الميليشيات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2019.

وركز التقرير في رصده على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات، من جرائم الجنايات والفوضى الأمنية التي تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عليا داخل الميليشيات، ووثق التقرير 52 جريمة قتل وإصابة، توزعت بين مختلف شرائح المجتمع بمختلف مديريات المحافظة. وأشار التقرير إلى جرائم الاعتداء والنهب والاقتحامات، حيث سجل اقتحام ونهب خمسة منازل، واقتحام مركز تجاري، وحرق ممتلكات، ومداهمة منزلين، إضافة إلى جرائم القصف العشوائي، وتضرر ممتلكات خاصة بمناطق العود التابعة إدارياً لمديرية النادرة شرق إب، ونزوح مئات الأسر من أبناء العود وزوران والفجرة.

وبلغ عدد المختطفين بحسب التقرير 32 مواطناً يمنياً خلال الفترة التي رصدها التقرير، فيما بلغ عدد حالات الإخفاء القسري سبع حالات لم يعرف مصيرهم منذ اختطافهم، كما تم تسجيل حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الميليشيات، وحالة إعدام خارج القانون، إضافة إلى تعذيب عدد من المختطفين.