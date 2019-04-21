الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة إلى الإسراع في تنفيذ مشروعاتها الحيوية

المصدر: عواصم - وكالات

دعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة للإسراع في تنفيذ مشروعاتها الحيوية التي ترتبط بالخدمات الأساسية، وكشفت أن تداعيات انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي، وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، وتدمير البنية التحتية، وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة لتصل إلى 85%.

وتفصيلاً، دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج، مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعات، إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات الحيوية التي ترتبط بالخدمات الأساسية في بلاده، وشدد خلال لقائه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعات UNOPS، بانه كالوتي، على أهمية التنسيق مع الحكومة في ما يخص المشروعات التي ينفذها المكتب حالياً، واستعرض خلال اللقاء الذي تم على هامش مشاركته في أعمال منتدى تمويل التنمية في مدينة نيويورك، جهود الحكومة الشرعية، بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد الغرف التجارية، لإعادة تأهيل القطاع الخاص الذي تضرر كثيراً جراء انقلاب الميليشيات الحوثية. من جانبها، أشارت المسؤولة الأممية، إلى أن المكتب استكمل العمل في نحو 40 مشروعاً في اليمن، مشيرة إلى أن هناك 113 مشروعاً آخر قيد الإنجاز، تشمل مشروعات الطرقات وتنظيف الشوارع والتخلص من المخلفات ومشروعات المياه والطاقة الشمسية.

إلى ذلك، دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، ابتهاج الكمال، منظمة العمل الدولية والمانحين لتوسيع تدخلاتهم في مجال التشغيل والعمل اللائق، وتفعيل خطة تشغيل العاطلين كأولوية قصوى في ظل الظروف الصعبة التي تواجه التنمية بشكل عام، وسوق العمل بشكل خاص. وأشارت الوزير اليمنية في كلمة بلادها التي ألقتها في الدورة السادسة لمؤتمر العمل العربي في العاصمة المصرية القاهرة، إلى تداعيات انقلاب الحوثيين، واستمرار حربهم ضد اليمنيين، ومن ذلك تراجع النمو الاقتصادي وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، وتدمير البنية التحتية، وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة لتصل إلى 85% في العام الماضي.