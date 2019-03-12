تحالف حقوقي يوثق جرائم الميليشيات ضد الأطفال

وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، 5113 حالة تجنيد للأطفال خلال السنوات الأربع الماضية، وقال المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي، إن أطفال اليمن يتعرضون للعديد من الانتهاكات الجسيمة كالاختطاف والعنف والتجنيد الإجباري من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأضاف في كلمته التي ألقاها، أمس، في مجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد الدورة 40 بجنيف، أن ما يقارب من أربعة ملايين طفل يمني لا يتلقون تعليمهم بسبب تدمير 1600 مدرسة بشكل كلي أو جزئي، وتم استخدام نحو 170 مدرسة كثكنات عسكرية، وتسرب نحو مليوني طفل ليذهبوا إلى العمل بسبب الظروف الاقتصادية التي تسبب بها انقلاب ميليشيات الحوثي في ديسمبر 2014.

ودعا البذيجي مجلس حقوق الإنسان ومنظماته الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمتخصصة بالأطفال إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للأطفال أثناء النزاع المسلح، وبناء آليات لمساءلة ومحاسبة من ارتكبوا انتهاكات بحق الطفولة في اليمن. إلى ذلك، كشفت مصادر محلية، عن قيام مدير عام مديرية باجل في الحديدة، والمعين من الميليشيات، عبداللطيف المؤيد، بإجبار طلاب مدارس على تنظيم وقفة مؤيدة للميليشيات، وتم نقل الطلاب على متن شاحنات إلى منطقة التجمع.

عدن - الإمارات اليوم ووكالات