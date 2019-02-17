«الهلال» تفتتح مشروع مرسى الرويس للصيد والإنزال السمكي في المخاء

المصدر: المخاء - وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع مرسى الرويس للصيد والإنزال السمكي، في مديرية المخاء بالساحل الغربي لليمن، بعد انتهائها من بنائه وتجهيزه.

وأوضحت الهيئة أن افتتاح المشروع في عام التسامح، يأتي تتويجاً لجهودها في استكمال تطبيع الأوضاع بمدن وقرى ومناطق الساحل الغربي، كما أنه يأتي ضمن جملة من مشروعات الصيد والإنزال السمكي، التي تنفذها على امتداد الساحل، بهدف إنعاش قطاع الصيد البحري.

من جانبه، قال مدير عام مديرية المخاء، سلطان عبدالله محمود، إن المشروعات، التي تنفذها «الهيئة» في القطاع السمكي بالساحل الغربي مزودة بالطاقة الشمسية، وتضم معدات صيد متطورة مكنت الصيادين من العودة لمزاولة الصيد.

بدوره، ثمن كبير قرية الرويس، عبدالكريم عائض، الدعم الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي الرويس، مشيراً إلى أن «الهيئة» قدمت، في «عام زايد 2018»، منظومة طاقة شمسية متكاملة للمنطقة، استفادت منها 600 أسرة، وفي «عام التسامح 2019»، قامت الهيئة بإنشاء وتجهيز مشروع مرسى الرويس للصيد والإنزال السمكي، الذي سيعود بالخير على أهالي المنطقة.

من جانبهم، أعرب الصيادون في المخاء عن سعادتهم بافتتاح مشروع مرسى الرويس للصيد والإنزال السمكي، الذي سيسهم في إعادة نشاط الصيد وتطويره.

من جهة أخرى، سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة تحمل مساعدات غذائية إلى سكان مديرية أحور بمحافظة أبين، وذلك استمراراً للمساعدات الإنسانية، التي تقدمها دولة الإمارات إلى أهالي المناطق المحررة في اليمن.