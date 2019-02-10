الإمارات تدعم تعليم الفتيات في الساحل الغربي باليمن

المصدر: عدن - وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية والثانوية للبنات، بمنطقة يختل بمديرية المخاء بالساحل الغربي اليمني، بعد إعادة تأهيلها وتأثيثها، وذلك في إطار اهتمام دولة الإمارات بدعم تعليم الفتيات ودعم قطاع التعليم، في مختلف مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي اليمني، حيث ستمكن المدرسة 650 طالبة من الاستمرار في دراستهن. وقال شيخ منطقة يختل، محمد إبراهيم البعجري، إن الإمارات نفذت مشروعات خدمية وتنموية عدة، أسهمت في تطبيع الحياة، وعودة الاستقرار إلى قرى يختل ومناطق الساحل الغربي.

وأوضح أن «يختل» حظيت بمشروعات تنموية مختلفة من دولة الإمارات، ما جعلها تشهد نقلة نوعية في توفير خدمات الكهرباء والمياه، والصحة، والتعليم، إلى جانب إنشاء مرسى للإنزال السمكي. وقال مدير مدرسة خديجة بنت خويلد، عبده قايد ناجي، إن تنفيذ المشروع سيسهم في عودة المعلمين والمعلمات لأداء عملهم، والطالبات لاستكمال دراستهن.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن المشروع اشتمل على تأهيل وتجهيز وتأثيث 14 فصلاً دراسياً مع ملحقاتها، ومرافق حيوية، إضافة إلى توفير إذاعة مدرسية، ومنظومة طاقة شمسية متكاملة.