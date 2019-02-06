جولة محادثات جديدة بين الحكومة اليمنية والميليشيات حول تبادل الأسرى في عمان

المصدر: عن «العربية.نت»

اجتمع ممثلون عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في الأردن، أمس، لعقد محادثات حول تنفيذ عملية تبادل الأسرى المتوقفة، والتي تم الاتفاق عليها في ديسمبر الماضي.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إن الاجتماع، الذي يستمر يومين، يهدف «لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة السجناء والمعتقلين الذين سيطلق سراحهم».

وفي هذا السياق، أكدت مصادر أن الاجتماع سيبحث تبادل كشوف بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة الشرعية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى ميليشيات الحوثي، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة، فيما ستحال بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين، وذلك بعد جولة أولى عقدت في 16 يناير في الأردن أيضاً.

ويواجه تنفيذ هذا الاتفاق الذي أعلن عنه في محادثات السويد عراقيل تتمثل في إنكار الحوثيين لآلاف الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى تقديم أسماء قتلى المواجهات من عناصرهم ضمن قوائم الأسرى لدى الجيش اليمني الوطني.

من جهته، رأى مسؤول بارز في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن اتفاق تبادل الأسرى في اليمن بات «على المحك» بسبب الخلافات بشأن القوائم المقدمة.

وأوضح مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت، أن ثمة مشكلة أساسية تتمثل في أن كلا الجانبين شكك في القائمة المقدمة من الطرف الآخر.