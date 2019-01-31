جسر جوي لنقل المرضى اليمنيين للعلاج في الخارج

المصدر: عدن - سبأنت

بحث وزير الخارجية، خالد اليماني، أمس، مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، ألطاف موساني، الترتيبات الخاصة بإطلاق الجسر الجوي الطبي الخاص بنقل المرضى للعلاج في الخارج، واستعرض اللقاء جوانب الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية لليمن، في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة، وعلى وجه الخصوص دعم قطاع الصحة.

وأكد اليماني أهمية تنسيق المنظمة مع الجهات المعنية في الحكومة الشرعية، في العاصمة المؤقتة عدن، لوضع الخطط الضرورية لإنعاش القطاع الصحي، مجدداً حرص الحكومة على تقديم كل أوجه الدعم اللازم للمنظمات كافة.

من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية أنه سيعمل، من خلال مكتب المنظمة في اليمن، وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية والمانحين الإقليميين والدوليين، على بذل المزيد من الجهود، للحد من تدهور القطاع الصحي، ورفع قدرات الوحدات الصحية والمستشفيات، والتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصحة.

في سياق متصل، ناقش اليماني، أمس، مع الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، ستيفن أندرسون، أنشطة البرنامج خلال العام الماضي 2018، والذي نفذ مساعدات غذائية بقيمة أكثر من مليار دولار، وأيضاً خطة البرنامج للعام الجاري 2019، والتي تتطلب تمويلاً بقيمة مليار و800 مليون دولار.

وناقش اليماني مع أندرسون الوضع في محافظة الحديدة، وأهمية تلبية احتياجات المواطنين الضرورية والعاجلة، من خلال تقديم المساعدات الغذائية، وضرورة تمكين البرنامج من الوصول إلى مخازن الحبوب في مطاحن البحر الأحمر.

وأكد وزير الخارجية اليمني أن توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي تقضي بتقديم كل التسهيلات للمنظمات الدولية، وعلى وجه الخصوص برنامج الأغذية العالمي، فيما أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي أن البرنامج يدرك خطورة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، ويسعى بما لديه من إمكانات، للحد من ذلك التدهور.