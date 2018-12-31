«المركزي اليمني» يبدأ الأعمال التمهيدية لإنشاء مركز عدن المالي

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشف محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد زمام، عن بدء الأعمال التمهيدية لإنشاء مركز عدن المالي، الذي سيكون على أحدث المخططات، وأفضل الوسائل الأمنية والتكنولوجية المتاحة اليوم في هذا الجانب.

وقال محافظ البنك، في تصريح لوكالة سبأ، «إن البنك يعمل على تقوية البناء المؤسسي، وآليات العمل البنكي، والبدء بالأعمال التمهيدية لإنشاء مركز عدن المالي (Aden Financial Center AFC)».

وأضاف زمام، لدى عودته أمس، إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب زيارة عمل شملت العاصمة السعودية الرياض، والعاصمة الأردنية عمان، أن «مركز عدن المالي يحوي المقر الجديد للبنك المركزي، ومراكز البنوك التجارية، وشركات التأمين والصرافة، والذي سيكون على أحدث المخططات، وكذلك استخدام أفضل الوسائل الأمنية واستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية المتاحة اليوم».

وذكر أنه أطلع الرئيس، عبدربه منصور هادي، خلال لقائه في الرياض، على إجراءات البنك المركزي بعدن، التي عملت على تقوية القوة الشرائية للريال اليمني، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 5 حتى 12 ديسمبر الجاري، بمشاركة وزراء الخدمة المدنية والمالية والنفط والتخطيط.

وأوضح أن تلك البعثة تعد أهم بعثة دولية تراجع أرقام الموازنة العامة كافة للدولة، من مصروفات وإيرادات العام الجاري 2018، وأن اجتماعات صندوق النقد الدولي ناقشت السياسات المالية والنقدية للحكومة.

ولفت زمام، إلى أنه ناقش مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مارك لوكوك، آليات تسلّم المساعدات النقدية عبر البنك المركزي.