ميليشيات الحوثي تنكر وجود 2946 شخصاً في معتقلاتها

المصدر: عدن ـ سبأ نت

أكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين، محذراً ميليشيات الحوثي الانقلابية من محاولات إفشال الاتفاق بتقديم «إفادات كاذبة وغير صحيحة»، لافتاً إلى أن الميليشيات أنكرت وجود 2946 معتقلاً في سجونها من أصل 8576 اسماً تضمنها الكشف الذي قدمه الوفد الحكومي في مشاورات السويد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ نت»، عن المصدر، مطالبته المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بالضغط على الميليشيات وإلزامها بتنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه في مشاورات السلام باستوكهولم في السويد.

وأوضح المصدر أن المعتقلين الذين تحاول الميليشيات إخفاءهم لأسباب غير معلومة موجدون بالفعل في معتقلات وسجون الميليشيات، وأن بعضهم كانوا قد ظهروا في السابق على القنوات التلفزيونية التابعة للحوثيين.

وحول الكشوف المقدمة من الميليشيات الحوثية، قال المصدر، إن «العدد الكبير الذي قدمه الانقلابيون يوضح أنهم لم يسجلوا أسراهم الحقيقيين، بل سجلوا كل الذين فقدوا في شعاب الجبال والمدن التي دفعوهم إليها للقتال، وانتهى بهم المطاف قتلى على أيدي المواطنين الذين دافعوا عن أنفسهم ومدنهم وممتلكاتهم، مؤكداً أن عدد 2612 من الأسماء المقدمة لا وجود لهم».

وأضاف أن «جريمة الحوثيين تتضاعف في حق ضحاياهم مرة بالتغرير عليهم، أو استغلال فقرهم، أو صغر سنهم، أو إكراههم على القتال، ومرة بسوقهم إلى المعارك دون أي تدريب، ومرة ثالثة بإهمال جثثهم وتركها في الجبال، وأخيراً بتسجيلهم في كشوفات الأسرى وخداع أهاليهم بالأمل الكذوب».