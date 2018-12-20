«تنسيق المساعدات الإغاثية الخليجية لليمن» يعقد اجتماعه الـ 28 في الرياض

المصدر: الرياض - سبأنت

ناقش مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون لليمن في اجتماعه الـ28، أمس، بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله الربيعة، مستجدات وسير العملية الإغاثية في اليمن، والمشروعات التي سيتم تقديمها من الهيئات الإغاثية بدول المجلس خلال المرحلة المقبلة، وما تم تنفيذها من مشروعات خلال المرحلة المقبلة. وجدد الاجتماع التأكيد على استمرار الهيئات الإغاثية في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لليمن، في جميع محافظات الجمهورية اليمنية من دون استثناء، وانطلاقاً من حرص دول المجلس ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني في كل المجالات.

وقدم نائب وزير الإدارة المحلية اليمنية عضو اللجنة العليا للإغاثة، عبدالسلام باعبود، عرضاً شاملاً عن مستجدات الوضع الإنساني في اليمن وسير العملية الإغاثية.

وثمّن باعبود الدعم الذي تقدمه دول المجلس للعملية الإغاثية في اليمن، ومنها إطلاق السعودية ودولة الإمارات مبادرة «إمداد» لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن بقيمة 500 مليون دولار، ويستفيد منها ما يقارب 12 مليون يمني.