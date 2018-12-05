مصادر: محادثات السويد تبدأ غداً

المصدر: عدن وصنعاء - الإمارات اليوم ووكالات

ذكرت مصادر مسؤولة في الحكومة اليمنية، أن وفد الحكومة جاهز للمشاركة في محادثات السلام بالسويد، ومن المتوقع وصوله اليوم، وفي المقابل قالت مصادر ملاحية بمطار صنعاء، إن وفد الحوثيين غادر إلى السويد، أمس، بصحبة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، موضحة أن المفاوضات ستبدأ غداً، بهدف إنهاء الأزمة التي تعصف باليمن منذ نحو أربعة أعوام.وقالت المصادر إن سفر غريفيث مع وفد الحوثيين هدفه ألا يكون للأخير أي فرصة لاختلاق حجج للتخلف عن حضور المشاورات، مثلما فعل الحوثيون في مشاورات جنيف، سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن وفد الحكومة يترأسه وزير الخارجية خالد اليماني.

وأوضحت المصادر أن المشاورات ستركز على اتجاهات عدة، أولها إجراءات بناء الثقة، وتتضمن استكمال إجراءات التوقيع على اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وفتح مطار صنعاء، وفك حصار الحوثيين عن تعز، ودعم الاقتصاد، وتجنيب ميناء الحديدة أي عمليات عسكرية.

وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قد بحث، أول من أمس، في الرياض، مع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سمنبي، الترتيبات اللوجستية لجولة مشاورات السلام برعاية الأمم المتحدة، التي تستضيفها السويد، وقدم المبعوث السويدي عرضاً مفصلاً عن الترتيبات التي تعدّها بلاده لاحتضان جولة المشاورات بين وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين، مؤكداً موقف السويد الداعم للسلام في اليمن، والمبنيعلى مرجعيات الحل السياسي.