صور صالح والزوكا تغزو صنعاء وتثير رعب الميليشيات

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

غزت صور الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، عارف الزوكا، شوارع وأحياء صنعاء السكنية، في الذكرى الأولى لمقتلهما على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية، في 4 ديسمبر العام الماضي، حيث حملت الصور شعارات: «لا حوثي بعد اليوم»، و«وصايا علي عبدالله صالح».

وقال سكان محليون إن صور صالح والزوكا نشرت الرعب في قلوب الميليشيات الحوثية، وجعلها تعلن الاستنفار الأمني ونشر عناصرها في جميع أحياء العاصمة، واعتقال كل من يروج أو يقوم بلصق صور صالح والزوكا.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، أعلن، في مستهل سبتمبر الماضي، أن الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر توجيهاته للوفد المفاوض عن الحكومة اليمنية الشرعية، بوضع قضية الإفراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وإطلاق أبنائه وقيادات المؤتمر وجميع القيادات والصحافيين والناشطين الأسرى والمعتقلين، على رأس أولوياتهم في مشاورات جنيف.