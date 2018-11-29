الحكومة اليمنية تبحث مع الأمم المتحدة مشروعات إعادة الإعمار

المصدر: نيروبي - وكالات

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمنية، منصور بجاش، أمس، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤمنة شريف، برامج التعاون والشراكة بين اليمن والوكالة الأممية في مشروعات إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات والتخطيط الحضري.

واستعرض بجاش آثار الدمار الذي طال المدن والخدمات جراء انقلاب الميليشيات الحوثية وحروبها العبثية في المدن، وتعطيلها لعمل المؤسسات واستهدافها للخدمات، مؤكداً أن الحكومة تعمل جاهدة من العاصمة المؤقتة عدن لاستئناف الخدمات وإعادة الإعمار، داعياً إلى التعاون بين برامج الأمم المتحدة والحكومة اليمنية لتجاوز آثار الحرب، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني. وشدّد وكيل وزارة الخارجية اليمنية، خلال اللقاء، على هامش مشاركته في مؤتمر الاقتصاد الأزرق المستدام في العاصمة الكينية نيروبي، على أهمية استئناف العمل في المشروعات التي توقفت بسبب الحرب. من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الاهتمام الذي توليه المنظمة للمساهمة في إعادة الإعمار في اليمن، مشيرة إلى أن هناك عدداً من المشروعات التي تشرف عليها المنظمة في عدد من المدن، وهناك رؤية للتوسع في مدن أخرى، وإضافة مشروعات تستهدف التخطيط الحضري، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وغيرها.