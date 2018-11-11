«الهلال» توزع 7 أطنان من المواد الغذائية في المكلا اليمنية

المصدر: عدن - وام، وسبأ نت

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سبعة أطنان من المواد الغذائية والسلع الأساسية على المواطنين اليمنيين، ذوي الاحتياجات الخاصة، التابعين لجمعية الضياء للمكفوفين، بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية.

واستفاد أكثر من 1000 من ذوي الاحتياجات الخاصة من توزيعات الهلال الأحمر، التي تهدف إلى تخفيف وطأة معاناتهم وذويهم، نتيجة تفاقم الأوضاع المعيشية، وتردي الوضع الاقتصادي الذي تسببت فيه ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وتولي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن اهتماماً خاصاً، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على هذه الشريحة المهمة، وتشجيعاً لهم، ومساعدتهم على تقديم ما لديهم من قدرات وإبداع، ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم.

من ناحية أخرى، وجه محافظ تعز، الدكتور أمين أحمد محمود، أمس، بصرف مبلغ 500 مليون ريال يمني، وإيداعه في حساب لجنة الجرحى، لتمكينها من مواجهة بعض التزاماتها الضرورية تجاه الجرحى في الداخل والخارج.

وشدد المحافظ على أن يتم الصرف بصورة استثنائية وعاجلة، للإسهام في تخفيف معاناة الجرحى، والإيفاء ببعض احتياجاتهم الملحة، مشيراً إلى أن المبلغ يعد إسعافياً، لحين تسلم التحويل الخاص بمعالجة الجرحى، الذي وجه به الرئيس اليمني عبدربه منصور. ودُشنت في مديرية حصوين بمحافظة المهرة، أمس، حملة الرش الشاملة لمكافحة الأوبئة والكوليرا، وأوضح مدير عام المديرية، ياسر الأسد، أن الحملة، التي تستمر خمسة أيام، تستهدف تطهير البرك والمستنقعات والصرف الصحي؛ كما انطلقت القافلة الإغاثية المقدمة لمحافظة المهرة، من محافظة أبين، لدعم المتضررين جراء العاصفة المدارية «لبان».