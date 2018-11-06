قافلة مساعدات إماراتية يستفيد منها 35 ألف يمني

المصدر: عدن - وام

سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية إلى أهالي المناطق المحررة في الساحل الغربي لليمن، في إطار حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير احتياجات الأسر الضرورية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الراهنة، جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وتضمنت قافلة المساعدات الإغاثية 5000 سلة غذائية وسلعاً أساسية، استفاد منها 35 ألف مواطن يمني، بينهم أكثر من 25 ألف طفل و5000 امرأة، وذلك ضمن الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في إغاثة المتضررين والأسر المحتاجة من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وذلك فور تحرير مناطق واسعة بالساحل الغربي من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وفك الحصار عن المواطنين اليمنيين.

واستهدفت المساعدات توزيع سلال غذائية على الأسر اليمنية لتلبية احتياجاتها الضرورية، وذلك في إطار البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات لدعم الأشقاء اليمنيين، في وقت تعاني فيه معظم الأسر معوقات اقتصادية، نتيجة الممارسات الإرهابية للميليشيات، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمن.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعكف على تنفيذ عدد من مشروعات إعمار الساحل الغربي في اليمن، بكلفة تبلغ 107 ملايين و100 ألف درهم، يستفيد منها سبعة ملايين و187 ألفاً و620 شخصاً في عدد من محافظات الساحل الغربي.