الميليشيات تعتقل 3 إعلاميين في الحديدة

المصدر: صنعاء ــ الإمارات اليوم

طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين ميليشيات الحوثي الإيرانية بسرعة إطلاق سراح ثلاثة من الناشطين الإعلاميين، اعتقلتهم أخيراً في مدينة الحديدة، مشيرة في بيان لها إلى أنها تلقت بلاغاً من زملاء الناشطين الإعلاميين، محمد خالد الميسري، ومحمد عبده الصلاحي، وبلال حيدر العريفي، طلاب قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب بجامعة الحديدة، يفيدون فيه بتعرض الزملاء الثلاثة للاختطاف من قبل عناصر الميليشيات، الأحد الماضي، وأن مصيرهم مازال مجهولاً.

وحسب النقابة، فإن الميسري اختطف من داخل منزله، فيما اختطف الصلاحي والعريفي من داخل مركز «ميغا بكسل»، وهو مشروع إعلامي يملكه الصلاحي والعريفي، وقاموا أيضاً بمصادرة هواتفهم وكاميراتهم، إلى جانب مصادرة هواتف من كان بجوارهم.

ودانت النقابة الواقعة، وطالبت بسرعة إطلاق سراح الناشطين الإعلاميين، وإعادة مقتنياتهم، محمِّلة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن الواقعة، وما قد يتعرض له المختطفون من أذى.