انشقاقات جديدة في صفوف الانقلابيين

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

انشق الشيخ القبلي هراش البوكري عن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن، وسلم نفسه لقوات الجيش اليمني في الساحل الغربي، فيما أعلن نائب وزير التعليم في حكومة الميليشيات غير المعترف بها دولياً، انشقاقه عن الحوثيين. وأكدت مصادر ميدانية أن البوكري سلم نفسه لقائد اللواء الثاني عمالقة العميد حمدي شكري، بعد أن تمكن من الفرار من قبضة الحوثيين، ودعاء بقية مشايخ القبائل في مناطق سيطرة الميليشيات إلى سرعة الانضمام إلى الشرعية، ودعم التحالف لاستكمال التحرير. في السياق نفسه، ظهر نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلابيين، الدكتور عبدالله الحامدي، على قناة «الحدث»، وأعلن انشقاقه عن الميليشيات، وطالب الجميع بالوقوف في وجهها، مشيراً إلى أن «تجربته في داخل صنعاء وما عاشه وشاهده ما هو إلا تطبيق من الميليشيات للتعليمات الإيرانية لزرع الفتنة الطائفية المقيتة».