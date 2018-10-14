الأمن اليمني يضبط خلية إرهابية حوثية في تعز

المصدر: صنعاء - وكالات

أعلنت قوات الأمن الخاصة بمحافظة تعز اليمنية، أمس، القبض على خلية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، في المناطق الجنوبية المحررة بالمحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم القوات الخاصة في تعز، أسامة الخريشي، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أعضاء الخلية بمديرية الشمايتين، أثناء اتخاذها من إحدى استراحات المديرية مقراً لنشاطها الإرهابي.

ونقلت بوابة «العين الإخبارية» عن المتحدث قوله إن الخلية المكونة من أربعة عناصر حوثية قدمت من مديرية الوازعية غرب المحافظة، وكانت تنوي شن هجمات إرهابية وإرباك الأمن بالمناطق المحررة.

وأوضح الخريشي أن عملية مداهمة الخلية تمت بعد تنسيق أمني دقيق بين إدارة أمن الشمايتين وقيادة المنطقه الأمنية الأولى بالمحافظة، لافتاً إلى أن العناصر الحوثية المقبوض عليهم مقاتلون أساسيون في صفوف المتمردين، وتعود أصولهم إلى محافظة حجة شمال البلاد، وهم: مسعود حسين حسين الشرفي، وعلي محمد مجلي قاسم الشرفي، وحاشد علي مجلي الشرفي، ويحيى يحيى هادي الشرفي.

وكانت قوات الجيش اليمني تمكنت، أول من أمس، من إحباط محاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي، وكبدتها خسائر في الأفراد بمدينة تعز، جنوبي غرب البلاد، وأعلن مصدر عسكري مقتل اثنين من عناصر الميليشيات على الأقل، بنيران قوات الجيش الوطني، وإصابة آخرين حاولوا التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في محيط القصر الجمهوري شرقي المدينة.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولات عدة لعناصر الميليشيات باختراق مواقعه في الجبهة الشرقية، في الوقت الذي تعمل الميليشيات على زراعة الألغام بشكل واسع في المنطقة.