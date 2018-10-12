«الهلال» تعيد تأهيل مدرستين وتوزع حقائب مدرسية في الضالع وتعز

المصدر: الضالع - وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعمها للعملية التعليمية في اليمن، وافتتحت مدرستين في محافظة الضالع، بعد إعادة تأهيلهما، ووزعت الحقائب المدرسية في ثانوية تعز الكبرى.

وتخدم المدرستان نحو 2000 طالب، وسبق أن تعرضتا للضرر نتيجة ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية، فيما يستفيد من الحقائب المدرسية نحو 9000 طالب من مدرسة تعز الكبرى، وهي واحدة من أكبر المدارس في اليمن.

وتتكون مدرسة علي ناجي الأساسية في منطقة «المركولة» من 12 فصلاً، فيما تتكون مدرسة طارق بن زياد في منطقة الطفواء من 10 فصول، وجرى ترميمهما وإعادة تأهيلهما بجهود الهلال خلال وقت قياسي لاستيعاب الطلاب مع بداية العام الدراسي.

وأعرب مسؤولون في محافظتي الضالع وتعز عن تقديرهم وشكرهم لجهود دولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر في دعم البنية التحتية للمدارس والاحتياجات التعليمية للطلبة في المحافظات المحررة.

من جهة أخرى، افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قسم الحميات الباطنية في مستشفى الثورة العام في مدينة تعز استجابة طارئة لأبناء المدينة، وذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم القطاع الصحي في اليمن، ومساندته في مواجهة مختلف التحديات.

وأشادت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية، الدكتورة إيلان عبدالحق، بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودعمها لمختلف القطاعات في اليمن، لاسيما القطاع الصحي، مؤكدة أن قسم الحميات الباطنية من شأنه أن يسهم في مواجهة الأوبئة التي تنتشر في المواسم، كحمى الضنك وغيرها.

من ناحيته، أشاد وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية، المهندس مهيب الحكيمي، بالتجهيزات والإمكانات التي زود بها القسم، وستمكنه من استقبال الحالات المصابة بحمى الضنك، فضلاً عن تقديم كل أنواع التسهيلات أمام مرتاديه من المرضى، بينما ذكر مدير عام مكتب الصحة في المحافظة، الدكتور عبدالرحيم السامعي، أن القسم يضم كادراً طبياً مميزاً، سيكون مؤهلاً لتقديم العلاج للحالات المرضية، إضافة إلى أحدث المحاليل المخبرية.

وأكد منسق الهلال الأحمر الإماراتي في تعز، إبراهيم الجبري، أهمية افتتاح قسم الحميات الباطنية، بما يسهم في دعم القطاع الصحي، وتعزيز قدراته من خلال توفير وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة للأسر اليمنية، مشيراً إلى أن القسم سيقدم خدماته الطبية والتحاليل المخبرية مجاناً للمصابين بحمى الضنك، فيما تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالعلاج المجاني لمدة لا تقل عن شهر.

• «الهيئة» افتتحت قسم الحميات الباطنية في مستشفى الثورة العام في مدينة تعز.