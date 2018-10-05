بدعم إماراتي.. تدشين خطة الانتشار الأمني بحضرموت واستكمال تأهيل 7 مراكز للأمن

المصدر: المكلا - وامw

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أمس، خطة الانتشار الأمني لاستلام المؤسسة الأمنية مهام حفظ الأمن في المدن والنقاط الأمنية، وذلك في إطار خطة دعم المؤسسات الأمنية وإعادة تأهيلها وتطوير كوادرها، بدعم من دولة الإمارات.

كما دشن البحسني المرحلة الأولى لاستكمال إعادة تأهيل وترميم سبعة مراكز للأمن، ورفدها بالكوادر الأمنية والشرطية المؤهلة، والأجهزة والمعدات والآليات الحديثة، في ثلاث مديريات هي المكلا وغيل باوزير وبروم ميفع.

واطلع محافظ حضرموت، يرافقه المدير العام لإدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد منير التميمي، وممثل وزارة الداخلية الإماراتية، العميد أحمد المهيري، على التحديثات الجديدة بمركز الأمن بمديرية مدينة المكلا، بعد إعادة تأهيله ورفده بالكوادر الشابة المؤهلة، والأجهزة والمعدات والآليات الجديدة، التي ستسهم في تطوير عمله. وترأس محافظ حضرموت اجتماعاً مع قيادة وضباط وصف وجنود مركز أمن المكلا، وشدد على ضرورة الاهتمام بما تم إنجازه، مع اليقظة واستشعار المسؤولية، وعبّر عن شكره لقيادة التحالف ودولة الإمارات، لدعمهما ملف تطوير وتحديث المؤسسة الأمنية.