حمدان بن زايد يوجّه بتوفير الزي المدرسي لطلاب المحافظات المحررة

المصدر: أبوظبي - وام

وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الهيئة بتوفير الزي المدرسي للطلاب اليمنيين في المحافظات المحررة.

وتأتي توجيهات سموه تعزيزاً للمبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات في دعم العملية التعليمية في اليمن، وتعزيزاً لجهودها في توفير متطلبات الساحة اليمنية في مختلف المجالات الحيوية.

وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن الهيئة شرعت في تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وتعمل حالياً على توفير الزي المدرسي لنحو 70 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة، من خلال فرقها الإغاثية الموجودة في عدد من المحافظات اليمنية.

وأشار الفلاحي إلى أن تلك التوجيهات تجسّد الاهتمام الذي يوليه سموه لقطاع التعليم في اليمن، وحرصه على توفير المناخ الملائم للطلاب هناك لاستكمال مسيرتهم التعليمية، رغم الظروف التي تمر بها بلادهم.

وقال إن قطاع التعليم في اليمن يحظى بنصيب وافر من المبادرات التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر، لتحسين حياة الأشقاء في اليمن، وتعزيز قدرتهم على مواجهة ظروفهم الراهنة، مشيراً إلى أن خطط الهيئة في هذا الصدد تتضمن دعم البنى المدرسية الأساسية، من خلال صيانة المدارس وتأهيلها وتحسين البيئة المدرسية لتكون ملائمة للتحصيل الأكاديمي، إلى جانب توفير احتياجات الطلاب من المستلزمات الدراسية المختلفة.

وأكد أن جهود الهيئة في هذا الصدد تواكب عمليات تحرير المحافظات اليمنية، واحدة تلو الأخرى، حيث تحرص على فتح المدارس وإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاعهم عنها بسبب الأحداث الجارية هناك، مؤكداً أن مبادرات الهيئة ستتواصل لجعل البيئة المدرسية في اليمن جاذبة ومحفزة على التحصيل العلمي والأكاديمي.

وأشار الفلاحي إلى أن هذه المبادرة تعزز جهود السلطات التعليمية المختصة في اليمن، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم لاستمرار المسيرة التعليمية للطلاب اليمنيين في كل الأحوال والظروف.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم اليمنية كانت أعلنت، أخيراً، عن تعليق الالتزام بالزي المدرسي في جميع المدارس، بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها اليمنيون جراء الأحداث الجارية هناك.