الصين: ندعم حكومة اليمن.. ومستمرون في المشروعات الإغاثية والإنسانية

المصدر: عدن ــ وكالات

أكد السفير الصيني في اليمن، كانغ يونغ، استمرار تقديم بلاده للدعم الإغاثي والإنساني لليمن، والتنسيق مع حكومتها في تقديم المشروعات الإغاثية والإنسانية، مجدداً دعم بلاده للحكومة اليمنية في مختلف المجالات، في إطار علاقات الصداقة المتينة التي تربط البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس، مع وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، الذي تناول الوضع الإنساني والإغاثي وسير العملية الإغاثية في مختلف المحافظات، واستمرار الدعم الإغاثي الصيني لليمن.

بدوره، أكد فتح أن العملية الإغاثية يجب أن تستهدف كل المحافظات، ووفقاً لذلك فإن دفعات الأرز الإغاثية الصينية المقدمة لليمن بصورة دورية يتم توزيعها على المحافظات كافة، بالتنسيق بين اللجنة العليا للإغاثة وشركائها من المنظمات الإغاثية الوطنية، وبما يتفق مع المعايير الإنسانية والدولية في هذا الجانب.

وأشار إلى أهمية دعم مشروعات سبل العيش والمشروعات كثيفة العمالة، وأهميتها في تعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة كمرحلة أولى، مشيداً بالمواقف الصينية ومساندة بكين للحكومة الشرعية سياسياً وإغاثياً، وفي مختلف المجالات، مؤكداً أن هذا الدعم محل تقدير وترحيب من الحكومة والشعب اليمني.