«الهلال الأحمر».. مبادرات إنسانية ومشروعات تنموية تلبي احتياجات اليمنيين

المصدر: عدن - وام

تواكب هيئة الهلال الأحمر الإمارات عمليات تحرير المحافظات والمدن اليمنية من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بمزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية الفورية لتلبية احتياجات الأسر اليمنية المتضررة، بما يسهم في التخفيف من وطأة معاناتها جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وتصدرت المناطق المحررة حديثاً الأولويات الإغاثية للهلال الأحمر للتخفيف من آثار ما اقترفته يد الشر الحوثية في حق المدنيين الأبرياء، عبر حصارهم وتجويعهم، بهدف إخضاعهم لمشروعها الآثم.

وفي الشأن نفسه، واصلت هيئة الهلال الأحمر تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تتلمس احتياجات المواطنين اليمنيين في المناطق الأشد تضرراً، إضافة إلى تأهيل وصيانة العديد من المرافق الحيوية في القطاعات التي توقفت نتيجة استهداف ميليشيات الحوثي للبنى التحتية ومقدرات الشعب اليمني، وكان لمبادرات الإمارات الإنسانية والتنموية طيب الأثر في نفوس الأشقاء اليمنيين، بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات (وام) في هذا التقرير أنشطة ومبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال الأسبوع الماضي.

تنموياً، تم وضع حجر الأساس لتأهيل مبنى العيادات الخارجية وتطوير الساحة الأمامية للمدخل الرئيس بمستشفى الجمهورية التعليمي بعدن، بدعم إماراتي، وذلك ضمن مشروعات «عام زايد» 2018.

وتوجه وزير الصحة اليمني، الدكتور ناصر باعوم، خلال مراسم وضع حجر الأساس بالشكر للإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، على دعمها المتواصل للمرافق الصحية بمختلف المحافظات اليمنية، ومن بينها الساحل الغربي، حيث استقبلت العيادات الخارجية الـ18 التي تم تأهيلها وترميمها بدعم إماراتي 120 ألف حالة مرضية من مختلف المحافظات اليمنية عام 2016.

في الساحل الغربي، تم افتتاح مرسى قوارب الصيادين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بعد تأهيله ورفده بالمعدات اللازمة، بهدف تسهيل مناولة الإنتاج السمكي للصيادين، وذلك بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن المشروعات الإماراتية التنموية والخدمية المقدمة للأشقاء في اليمن.

وتم أيضاً توقيع اتفاقية مشروعات المرحلة الثانية من «عام زايد» في محافظات لحج وأبين والضالع وتعز، بقيمة إجمالية بلغت تسعة ملايين درهم، وتتضمن مشروعات خدمية وتنموية في مجالات التعليم والمياه والغذاء في المحافظات الأربع، إضافة إلى ذلك تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مياه فرعة بالمسيمير بمحافظة لحج بدعم إماراتي.

إغاثياً، رصد التقرير توزيعات الهلال الأحمر الإماراتي خلال الشهرين الماضيين على امتداد الساحل الغربي لليمن، والتي شملت 55 ألف سلة غذائية، إضافة إلى السلع الأساسية موزعة على 40 منطقة ومديرية محررة، استفاد منها 385 ألف مواطن يمني، من بينهم 276 ألف طفل يمني، ونحو 55 ألف امرأة، للتخفيف من معاناتهم، وإعانتهم على تجاوز الظروف الإنسانية الصعبة. وسيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى المناطق المحررة حديثاً في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، ضمت 17 شاحنة محملة بـ12 ألف سلة غذائية، إضافة إلى السلع الأساسية، في إطار الاستجابة الإنسانية الفورية لتلبية احتياجات الأسر اليمنية في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن. ودشن برنامج الغذاء العالمي في منطقة العريش بعدن مشروع توزيع السلال الغذائية الذي يستهدف الوصول إلى جميع المحافظات اليمنية المحررة، بالشراكة ودعم من الإمارات والسعودية.

وفي السياق نفسه، بحث مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، سعيد الكعبي، مع ممثلي عدد من المنظمات الإغاثية الدولية الموجودة على الساحة اليمنية آليات دعم الوضع الإنساني الراهن في محافظة تعز والساحل الغربي، من خلال آلية عمل مشتركة لتحسين جودة العمل وتقديم خدمات إغاثية أفضل للأسر اليمنية الأشد احتياجاً.

وأشادت المنظمات الإغاثية الدولية خلال اللقاء بمبادرات الإمارات الإنسانية والتنموية والخدمية في اليمن، وآثارها الإيجابية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني الراهن، ودعم استقرار الأسر في المحافظات والمديريات المحررة.

وواصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها وتحديها للمخاطر وتوزيع المساعدات الإنسانية على أهالي قرية المنظر التابعة لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة للمرة الثالثة على التوالي بعد تحريرها حديثاً.

كما دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملية توزيع 2500 سلة غذائية بمحافظة الضالع، إضافة إلى توزيع آلاف السلال الغذائية على مختلف المحافظات اليمنية المحررة لدعم استقرار الأسر وعودة الحياة إلى طبيعتها.