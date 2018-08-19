الميليشيات تختطف المسافرين للزجّ بهم في المعارك

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

أكد شهود عيان وعدد من المسافرين على الخطوط الرابطة بين العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية بالمدن والمحافظات المحررة، أن نقاط الميليشيات تمنع المسافرين من التنقل بين تلك المناطق والمناطق المحررة لمشاركة أسرهم فرحة عيد الأضحى، وتقوم باعتقالهم وإرسالهم الى جبهات القتال في الحديدة.

وأكدت مصادر أن الميليشيات تعتقل الشباب من المسافرين بالقوة وتسمح بمرور العوائل والنساء والعجزة فقط على تلك الطرق، وتنقل الشباب إلى جبهات القتال بالقوة لتعويض قتلاهم ممن سقطوا في تلك الجبهات التي تشهد انهيارات كبيرة نتيجة ضربات المقاومة والتحالف.

من جهة أخرى، أكدت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن الميليشيات تجبر مديري مديريات العاصمة صنعاء، على التوجه الى الحديدة لزيارة عناصر الميليشيات الحوثية الذين زجت بهم للمشاركة في حربها العبثية.

وأوضحت المصادر نفسها أن قيادات الميليشيات طالبت مديري المديريات بضرورة حشد مقاتلين لدعم الساحل الغربي، بالإضافة الى رفع المبالغ الإيرادية التي توردها المديريات لمصلحة الميليشيات.