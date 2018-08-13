الرياض تسلّم مجلس الأمن والأمم المتحدة رسالة حول الضربات الأخيرة في صعدة

المصدر: نيويورك - وام

سلّمت البعثة الدائمة للسعودية بالأمم المتحدة في نيويورك، الليلة قبل الماضية، رسالة عاجلة لرئيسة مجلس الأمن الدولي كرين بيرس، وللأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وقال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، في رسالته لمجلس الأمن، إن الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن ذكر أن الاستهداف الذي حدث يوم الخميس الموافق 9 أغسطس 2018 في محافظة صعدة، هو عمل عسكري مشروع استهدف قادة الحوثيين الذين كانوا مسؤولين عن تجنيد وتدريب الأطفال الصغار، ومن ثم إرسالهم إلى ساحات القتال، كما استهدف أحد أبرز المدربين على الأسلحة، بمن في ذلك مدرب على القنص، وأن هذا العمل العسكري تم وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية.

وأضاف أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه أحال هذه الحادثة إلى فريق مشترك للتحقيق وتقييم الحوادث لاتخاذ إجراءاته الفورية، وتقييم الحادث ضمن شروط العملية المذكورة، وإعلان النتائج على وجه السرعة بعد استكمال اللجنة تحقيقاتها.

ووجّه المعلمي في رسالته لمجلس الأمن بالاطلاع على البيان الصادر عن الائتلاف بخصوص الأهداف العسكرية المشروعة، والبيان الصادر عن التحقيق المشترك لتقييم الحادث. وأشار إلى أن السعودية تلاحظ مع الأسف أن تقاعس مجلس الأمن في مواجهة الانتهاكات الصارخة لقراراته، لاسيما الحظر على الأسلحة من المصدر، عملاً بقراري مجلس الأمن 2216 و2231، سمح لإيران بتزويد الميليشيات الإرهابية الحوثية بالأسلحة الكبيرة، فيما استفاد الحوثيون من مخزون متنامٍ من الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار والألغام البحرية، ويقومون باستخدام هذه الأسلحة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتهديد الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ودعا المعلمي باسم السعودية إلى التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لمنع تهريب أسلحة إضافية إلى الحوثيين، ومحاسبة المنتهكين للحظر المفروض على الأسلحة.

وطالب في ختام رسالته بتعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وإحالة نسخة من الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.