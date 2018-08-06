إطلاق حملة مجتمعية في عدن لمناهضة ظاهرة حمل السلاح

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أطلقت منظمة مجتمعية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حملة تحت اسم «لنستبدل طلق الرصاص بقلم رصاص»، لمناهضة ظاهرة حمل السلاح، الذي تزامن مع تزايد الحوادث الأمنية في المدينة.

وقالت مجموعة «عدن السلام» في بيان إن إطلاق هذه الحملة جاء ضمن الجهود المجتمعية الرامية لمكافحة ظاهرة حمل السلاح.

وأوضحت أن المجموعة أقامت جلسة نقاشية حول ظاهرة حمل السلاح، شارك فيها عدد من طلاب وطالبات الثانوية والجامعات للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة، التي خلفت أضراراً كبيرة على السلم والأمن والتعايش المجتمعي.

وأضافت أن الحلقة شددت على ضرورة إشراك الشباب بدرجة رئيسة في مناهضة هذه الظاهرة، إلى جانب وضع المعالجات من خلال التوعية وإشراك المرأة في هذا الجانب، كونها الأكثر تأثيراً في المجتمع.

كما دشنت مجموعة «عدن السلام» عملية توزيع منشورات توعية بمخاطر حمل السلاح في المنصورة، وأهمية استبدال «طلق الرصاص بقلم رصاص».

وتتزامن هذه الحملة، مع الترتيبات الأمنية التي تقوم بها الحكومة، بدعم وتنسيق مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة من مسلحي ميليشيات الحوثي الإيرانية. وتشهد عدن ترتيبات أمنية وعسكرية متواصلة للحد من حوادث الاغتيالات والانفلات الأمني في المحافظات المحررة.