«الهلال» تدعم التأهيل الكامل لـ «أصحاب الهمم» في اليمن

المصدر: عدن - وام

تسعى هيئة الهلال الأحمر الاماراتي إلى الوصول بمساعداتها إلى جميع أفراد الشعب اليمني الشقيق، خصوصاً «أصحاب الهمم» الذين تعرضوا لأشد الضرر، جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وفي هذا الإطار، حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعم جمعية الحياة للتدخل المبكر في عدن، من خلال تنظيم دورة تدريبية في برامج «القدرات العقلية» لـ«أصحاب الهمم»، بهدف رفع القدرة المعرفية لدى المدربين على كيفية التعامل مع الأطفال المصابين بالإعاقات الذهنية، إلى جانب رفع كفاءة السلوك المعرفي لدى الأطفال من «أصحاب الهمم».

وتعمل «جمعية الحياة» على مساعدة الأطفال المصابين بالإعاقة الذهنية، وصعوبات النطق، والاضطرابات النمائية، وصعوبات التعلم، إلى جانب طيف التوحد.

وقالت رئيسة جمعية الحياة للتدخل المبكر بعدن، ابتهال المحروق، إن جمعية التدخل المبكر للأطفال «أصحاب الهمم» تسعى إلى تقديم برامج شاملة للتدخل المبكر لهؤلاء الاطفال، من عمر سنتين وحتى 16 سنة، إذ تقدم كل احتياجاتهم العلاجية والتدريبية، والتأهيل الكامل لهم.