مساعدات غذائية سعودية وأسترالية للنازحين في عدن

المصدر: عدن - سبأنت

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 14 طناً و800 كيلوغرام من السلال الغذائية للنازحين في مخيم الرباط بمديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن. ويستفيد من عملية التوزيع 1200 نازح.

ويقدم مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات إنسانية وإغاثية كما يقدم الخدمات للسكان والنازحين في المحافظات اليمنية.

وأشار الى أن المركز يعمل حالياً على تنفيذ مشروع في مجال الإمداد المائي والإصحاح البيئي، وتجهيز عيادات متنقلة لتقديم الرعاية الصحية لأبناء المحافظة. كما دشن منسق الإغاثة بمحافظة الحديدة عادل مكرشب، أمس، توزيع 250 سلة غذائية لنازحي الحديدة في العاصمة المؤقتة عدن، والمقدمة من هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا.

وخلال التدشين ثمن مكرشب، دور هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا وتقديم الدعم الخيري تجاه الأسر النازحة من أبناء محافظة الحديدة، مؤكداً حرص اللجنة العليا للإغاثة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لجميع المنظمات والمؤسسات الخيرية لمساندة ودعم النازحين بمختلف المجالات الغذائية والإيوائية والصحية، لافتاً إلى أن العاصمة المؤقتة عدن تحتضن الآلاف من الأسر النازحة من محافظة الحديدة.