6 قتلى خلال احتجاجات في مدينة منبج شمال سورية

المصدر: بيروت ■ أ.ف.ب

قُتل ستة أشخاص برصاص قوات الأمن الكردية في مدينة منبج ذات الأغلبية العربية ومحيطها، في شمال سورية، خلال احتجاجات شهدتها المنطقة في اليومين الأخيرين، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

بدأت الاحتجاجات، وفق المرصد، بتظاهرة الإثنين الماضي اعتراضاً على مسألة التجنيد الإلزامي الذي تفرضه الإدارة الذاتية الكردية في مناطق سيطرتها في شمال وشمال شرق سورية، وتطورت لاحقاً الى احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية المتردية في المنطقة في ظل شح المحروقات ومواد البناء.

وفي محاولة لاحتواء التوتر، عقد أمس اجتماع في منبج ضمّ قيادات عسكرية ومدنية ووجهاء وشيوخ عشائر المنطقة، انتهى وفق ما قال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن «بوقف العمل بحملة التجنيد الإجباري في منبج وريفها، وإحالة الموضوع للدراسة والنقاش»، على أن يتم إطلاق سراح متظاهرين جرى اعتقالهم وتشكيل لجنة «للتحقيق بالحيثيات التي تم فيها إطلاق النار، ومحاسبة كل من كان متورطاً».

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