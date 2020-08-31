حكومة جديدة في سورية دون تغيير في الحقائب السيادية

المصدر: دمشق - وكالات

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، مرسوماً أعلن فيه عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة حسين عرنوس، من دون أن يطرأ أي تغيير على الحقائب السيادية.

وبحسب المرسوم، الذي نشرته حسابات الرئاسة، أبقى الأسد على وزراء الحقائب السيادية، الخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد والإعلام، وتغيّر وزراء 12 حقيبة بينها المالية والكهرباء والصحة.

ويبلغ عدد وزراء الحكومة الجديدة 28 وزيراً، إضافة إلى أربعة وزراء دولة.

وتعدّ حكومة عرنوس الخامسة التي تتشكل منذ بدء النزاع في عام 2011، وتضم الحكومة الحالية ثلاث نساء.

وكلف الأسد، الثلاثاء، حسين عرنوس، الذي سلمه قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء مؤقتاً، تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع من انتخابات مجلس الشعب.

وستستمر الحكومة الحالية حتى يوليو المقبل (بعد 10 أشهر)، الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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