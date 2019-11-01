تسيير أول دورية أميركية في سورية منذ «الانسحاب»

المصدر: دمشق - وكالات

سيرت القوات الأميركية، أمس، أول دورية لها شمال شرق سورية، وذلك بعد انسحابها من المنطقة في وقت سابق من أكتوبر الماضي.

وقال مصدر في قوات سورية الديمقراطية (قسد) وشاهد عيان، إن القوات الأميركية تنفذ دورية على الحدود السورية التركية، بحسب «رويترز».

وسيّرت خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية، دورية من قاعدتها في مدينة رميلان (في محافظة الحسكة) متجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية تسعى للحفاظ على وجودها في بضع نقاط من الحدود الشرقية لسورية.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن «الأميركيين يريدون أن يمنعوا روسيا وقوات النظام من الانتشار في المنطقة الواقعة شرق مدينة القامشلي».

ورافق الدورية الأميركية مقاتلون أكراد من قوات سورية الديمقراطية، حليفة واشنطن منذ سنوات في الحرب على تنظيم «داعش».

وتأتي الدوريات الأميركية بعد وصول تعزيزات أميركية إلى سورية من العراق .

وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، قال إن الهدف من وجود القوات الأميركية في سورية حماية منشآت النفط.

وفي أنقرة، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، إن بلاده تجري محادثات مع روسيا بشأن تسليم 18 فرداً يُعتقد أنهم من قوات الحكومة السورية، وذلك بعد احتجازهم قرب مدينة رأس العين بشمال سورية. وكانت وزارة الدفاع التركية قالت، يوم الثلاثاء، إنه جرى احتجاز 18 فرداً قرب رأس العين التي استهدفتها تركيا في عدوانها على شمال شرق سورية، مضيفة أن القضية يجري تنسيقها مع مسؤولين روس.