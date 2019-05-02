مليون سوري يستفيدون من حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين في لبنان

المصدر: بيروت - وام

أعلن سفير الدولة لدى لبنان، حمد سعيد سلطان الشامسي، عن انتهاء «حملة الاستجابة الاماراتية للنازحين السوريين شتاء 2019 - لبنان» التي بدأتها «ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية» في شهر يناير الماضي تلبية لنداءات الإغاثة التي أطلقها لبنان، نتيجة العواصف التي سببت خسائر فادحة للاجئين السوريين، والمتضررين اللبنانيين، واستفاد من الحملة مليون شخص.

وجاءت الحملة تزامناً مع مبادرة «عام التسامح»، واستهدفت مختلف المناطق، لاسيما التي تعاني ظروفاً معيشية صعبة.

واستمرت الحملة على مرحلتين بمكرمة سخية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، لتقديم مساعدات عاجلة لإغاثة النازحين السوريين في لبنان بقيمة خمسة ملايين دولار.

وكانت هناك مكرمة أخرى من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، ومكرمات مماثلة من «هيئة الأعمال الخيرية» و«جمعية الشارقة الخيرية».