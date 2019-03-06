«الوزاري العربي» يبحث اليوم بالقاهرة الأزمات في ليبيا واليمن وسورية

المصدر: القاهرة - وكالات

يبحث وزراء الخارجية العرب، اليوم، في اجتماع بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، عدداً من الأزمات العربية في ليبيا واليمن وسورية، إضافة إلى التحضير لقمة تونس، المقرر انعقادها في الـ30 من الشهر الجاري. ويناقش الاجتماع العربي الوزاري في دورته 151 عدداً من القضايا، في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عدد من الموضوعات، منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

ويتضمن جدول الأعمال موضوعات حول التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سورية وليبيا واليمن، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال، وجمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى - الإريتري.

ويشتمل مشروع جدول الأعمال على عدد من البنود، منها احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، إضافة إلى مقترح سعودي بدمج القمتين العربية والعربية التنموية في قمة واحدة.

كما تجتمع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي للمخططات الإسرائيلية في إفريقيا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وزير شؤون الدول الإفريقية بالمملكة العربية السعودية أحمد قطان، للنظر في خطة العمل التي أعدتها اللجنة على مستوى المندوبين الدائمين، للتصدي للمخططات الإسرائيلية في القارة الإفريقية.