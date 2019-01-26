3.59 مليارات درهم قيمة مساعدات الإمارات استجابةً للأزمة السورية

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها، خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019، 3.59 مليارات درهم (976.4 مليون دولار).

وشملت تلك المساعدات المقدمة من الدولة مساعدات غذائية بقيمة 1.230.6 مليار درهم (335.1 مليون دولار)، بينما بلغت المساعدات الخاصة بالإيواء والمواد غير الغذائية 711.3 مليون درهم (193.7 مليون دولار)، في حين بلغت المساعدات في الجانب الصحي 635.5 مليون درهم (173.0 مليون دولار).

وفي ما يخص المساعدات على صعيد الخدمات اللوجستية والدعم والتنسيق، فقد بلغت 567.4 مليون درهم (154.5 مليون دولار)، في حين بلغت في قطاع المياه والنظافة العامة 233.2 مليون درهم (63.5 مليون دولار)، وفي قطاع التعليم 190.1 مليون درهم (51.8 مليون دولار).

وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات 15.3 مليون درهم (4.2 ملايين دولار)، إلى جانب مساعدات أخرى بقيمة ثلاثة ملايين درهم (800 ألف دولار).

وضمن برامج الاستقرار قدمت دولة الإمارات مبلغاً قيمته 183.7 مليون درهم (50 مليون دولار) لتنفيذ برامج الاستقرار في محافظة الرقة، وذلك للمناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

كما قدمت دولة الإمارات 86 مليون درهم (23.4 مليون دولار) لصندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية، وذلك لتنفيذ برامج إعادة تأهيل قطاعات الصحة والزراعة وبرامج الأمن الغذائي وتوليد الطاقة وتوفير المياه.