دمشق: فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في 10 أكتوبر

المصدر: دمشق، عمان - وكالات

أعلنت دمشق، أمس، أن معبر نصيب ـ جابر الحدودي مع الأردن، سيعاد فتحه في 10 أكتوبر المقبل، بعد إكمالها الاستعدادات اللوجستية لذلك من الجهة السورية، وفق ما أعلنت وزارة النقل في بيان.

ويأتي ذلك بعدما كانت الوزارة أعلنت على صفحتها على موقع «فيس بوك» «افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن، وبدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت». ونفت الحكومة الأردنية إثر ذلك افتتاح المعبر. وقالت المتحدثة باسمها، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، إنّ المعبر «لايزال مغلقاً، ولم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين». ويعرف المعبر المغلق منذ ثلاث سنوات بمعبر نصيب من الجانب السوري، وجابر من الجانب الأردني.

وأكدت وزارة النقل السورية، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، «إنهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في الـ10 من الشهر المقبل، والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات والترانزيت». في المقابل، لم تحدد الأردن موعداً لافتتاح المعبر. وقالت غنيمات في تصريحات، أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن «الجانبين مستمران بدراسة موضوع فتح الحدود، للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية».

وأوضحت أن «الاجتماعات الفنية لفتح الحدود مستمرة»، مؤكدة أن «إعادة فتح الحدود يتطلب توافر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها».

قبل اندلاع النزاع في مارس 2011، شكّل معبر نصيب الواقع في محافظة درعا منفذاً تجارياً حيوياً بين سورية والأردن. ومع اقتراب المعارك بين قوات النظام والفصائل المعارضة منه، أغلقت الأردن المعبر من جهتها مطلع أبريل 2015 قبل أن تسيطر الفصائل المعارضة عليه.

وتمكنت قوات النظام في يوليو الماضي من السيطرة على المعبر، وعلى كامل حدودها مع الأردن، بموجب اتفاق أبرمته روسيا بين طرفي النزاع.