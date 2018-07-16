الأسد: الإنجازات العسكرية تمهد لنتائج سياسية لإنهاء الحرب

المصدر: دمشق ــ وكالات

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، إن الإنجازات العسكرية و«دحر الإرهاب» من الأراضي السورية تمهد إلى التوصل لنتائج سياسية، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وذكرت الوكالة أن الأسد أكد خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الإيراني، جابر الأنصاري، أن «القضاء على الإرهاب في معظم الأراضي السورية حقق الأرضية الأنسب للتوصل إلى نتائج على المستوى السياسي تنهي الحرب على سورية». وأضاف الأسد «إلا أن ما يحول دون ذلك هو السياسات والشروط المسبقة التي تضعها الدول الداعمة للإرهاب».

ووفقاً لـ«سانا»، فقد أشار الجانبان إلى أن «سياسة التفرد بالقرار التي تنتهجها بعض الدول الكبرى في الآونة الأخيرة تشكل عامل زعزعة الاستقرار الأخطر على السلم والأمن الدوليين، وكلما تزايدت الدول الرافضة لتلك السياسة ازدادت فرص ترسيخ الاستقرار في العالم».