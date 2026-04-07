160 متحدثاً و150 عارضا يشاركون في منتدى العمرة والحج

اختتمت أعمال منتدى العمرة والحج والزيارة في نسخته الثالثة بالمدينة المنورة، والذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة. حضر حفل الختام كل من الدكتور الحسن بن يحيى المناخرة، مساعد وزير الحج والعمرة، والمهندس عبدالمحسن السالم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، وسط حضور دولي واسع من الخبراء وصناع القرار ومقدمي الخدمات، ليسدل المنتدى ستاره على منجزات ضخمة تعكس ريادة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأسفر الحصاد الختامي للمنتدى عن أرقام استثنائية وإقبال كثيف، حيث سجل حضور أكثر من 50 ألف زائر توافدوا لزيارة المعرض المصاحب الذي استقطب أكثر من 150 عارضاً من الشركات العالمية والمحلية على مساحة تجاوزت 11 ألف متر مربع.

ولإثراءً الجانب المعرفي، شهدت أيام المنتدى الثلاثة مشاركة أكثر من 160 متحدثاً ومدرباً أثروا النقاشات عبر 25 جلسة رئيسية و40 ورشة عمل، أثمرت عن تدريب وتأهيل أكثر من 800 فرد من الكوادر البشرية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن. وجاءت هذه الأرقام لتتوج جهود منظومة متكاملة نجحت في خدمة أكثر من 18 مليون معتمر بنسبة نمو بلغت 214%، وتحقيق نسبة رضا تجاوزت 94%، إلى جانب وصول مستخدمي تطبيق "نسك" إلى 51 مليون مستخدم حول العالم وتطوير 87 موقعاً تاريخياً إثرائياً.

وعلى هامش حفل ختام المنتدى، ذكر الدكتور غسان بن راشد النويمي، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، عن مشاركة أكثر من 150 عارضاً على مساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع في المعرض المصاحب للمنتدى. وأوضح أن المنتدى عزز كفاءة الكوادر البشرية بمشاركة أكثر من 160 متحدثاً ومدرباً أثروا أكثر من 25 جلسة رئيسية و40 ورشة عمل، مما أثمر عن تدريب وتأهيل أكثر من 800 فرد من العاملين لخدمة ضيوف الرحمن.

وعقب انتهاء الكلمات الرسمية، شهد حفل الختام تتويج الجهود المبذولة وتكريم المتميزين، حيث تم توزيع الجوائز على شركاء النجاح، والفائزين في مسار الابتكار التقني تقديراً لحلولهم الرقمية المتقدمة. كما تضمن الحفل توزيع الجوائز على الشركات الناشئة المتميزة من مسرعة الأعمال، وتسليم الفائزين "جائزة التواصل في العمرة"، إلى جانب عدد آخر من الجوائز المخصصة لشركات العمرة والوكلاء الخارجيين، ليُختتم بذلك حدث عالمي نجح في رسم ملامح مستقبل العمرة والزيارة وتوحيد الجهود لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.