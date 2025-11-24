مؤتمر علمي في دبي يركز على التواصل العلمي بين الفقهاء والقانونيين

برعاية وحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، نظمت كلية الإمام مالك للشريعة والقانون المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان: "المذهب المالكي وأثره في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الاحتياجات والتطورات المعاصرة"، وذلك يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من كبار الباحثين والمتخصصين في العلوم الشرعية والقانونية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الفقه المالكي باعتباره أحد المصادر الرئيسة التي أسهمت في تشكيل منظومة التشريع في دولة الإمارات، من خلال دراسة تأثيره في القوانين المدنية والجنائية والأحوال الشخصية، إلى جانب استعراض دوره في معالجة القضايا التشريعية المستجدة المرتبطة بالتطورات التكنولوجية والاقتصادية.

تنوع الحضور على المستوي الدولي والإقليمي من أساتذة الفقه والشريعة والقانون ، وقيادات من محاكم دبي ، رئيس جامعة البحرين ، نائب رئيس جامعة الأزهر ، بالإضافة إلى مستشارين ومتحدثين دوليين .

ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور العلمية التي تشمل : قوانين الأحوال الشخصية ، القوانين المدنية والتجارية والإجرائية ، التشريعات الجنائية، القضايا المعاصرة مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإسلامي .

كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز التواصل العلمي بين الفقهاء والقانونيين، وتوثيق الصلة بين التشريع الإماراتي والمقاصد الشرعية، وتقديم توصيات عملية للجهات التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى دعم المبادرات البحثية التي تجمع بين الأصالة والحداثة.