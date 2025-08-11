أرباح بلتون القابضة تقفز 60% في النصف/1

قالت شركة بلتون القابضة المصرية اليوم الاثنين إن صافي ربحها تخطى 1.3 مليار جنيه في النصف الأول من العام بنمو سنوي 60%.

وأوضحت في بيان أنها تمكنت من تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 6.3 مليار جنيه بنمو سنوي 115 بالمئة.

وبلغ إجمالي المحفظة 34.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 109% مدفوعا بارتفاع الحصص السوقية عبر كافة الشركات التابعة.

ونقل البيان عن داليا خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن نتائج الأعمال للنصف الأول من العام تعكس الأداء المتميز الذي جاء "بفضل التكامل بين منصتي بنك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية، وقوة المركز المالي للمجموعة والتوجه الاستراتيجي المرتكز على التوسع الجغرافي وتنويع باقة الخدمات الرقمية".

(الدولار = 48.5 جنيه)