الجيش الأردني يسقط 3 طائرات مسيرة محملة بمخدرات على الحدود مع إسرائيل

أعلن الجيش الأردني في بيان الأربعاء إن قوات حرس الحدود أسقطت ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمخدرات على حدود المملكة الغربية مع إسرائيل.

وقال البيان "أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة على واجهتها الغربية (مع إسرائيل)، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات".

واوضح أنه "جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد المسيرات من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية"، مشيراً إلى إنه "تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".