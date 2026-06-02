البنتاغون يشدد القيود على الصحافيين مجدداً

شددت وزارة الدفاع الأميركية اليوم الثلاثاء مجددا القيود على الصحافيين بالنسبة لدخول المكتب الصحفي في البنتاغون.

وقال السكرتير الصحافي لوزارة الدفاع جويل فالديز عبر منصة " اكس"" تم إعادة تصنيف المكتب الصحافي للبنتاغون ليصبح جزءا من منشأة معلومات حساسة بسبب مشاركة كتاب الخطابات من مكتب وزير الحرب".

وتشير وزارة الدفاع إلى نفسها الآن باسم وزارة الحرب على الرغم من أنه قانونيا لا يمكن تغيير التسمية بدون موافقة الكونغرس.

وقال فالديز إن كتاب الخطابات عادة ما يتعاملون مع محتوى سري يتطلب الولوج إلى شبكة الكمبيوتر المشفرة الخاصة بالوزارة.

وأضاف" نتيجة ذلك، لم يعد بإمكان الصحافيين دخول المكتب". وأوضح أن الدخول إلى مساعدي وزير الدفاع بيت هيغسيث سيظل متاحا "من خلال المواعيد فقط".