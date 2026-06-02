الرئيس الكيني يدافع عن إقامة مركز حجر صحي أميركي للمصابين بإيبولا

دافع الرئيس الكيني وليام روتو عن إقامة مركز حجر صحي أميركي في بلاده مخصص لمواطني الولايات المتحدة الذين يُحتمل إصابتهم بفيروس إيبولا، وذلك في ظل اعتراض شعبي واسع على الخطوة.

وتظاهر مئات الأشخاص احتجاجا الاثنين في مدينة نانيوكي القريبة من قاعدة لايكيبيا الجوية (على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال نيروبي)، حيث يُفترض أن يبدأ تشغيل المركز. وتخلّل التحرك مواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين، بحسب وسائل إعلام كينية.

ويخشى كثر في كينيا التي يعاني نظامها الصحي من تراجع كبير بعد أعوام من سوء الإدارة والفساد، من خطر انتقال عدوى إيبولا الى بلادهم التي لم تسجّل الى الآن أي حالة إصابة.

وفي أول تعليق له على الجدل المثار بشأن المركز الأميركي، قال روتو ليل الاثنين "عندما طلب الرئيس دونالد ترامب من حكومة كينيا أن تدعمهم لإقامة مركز في قاعدة بلايكيبيا الجوية، وافقتُ لأن ذلك يدخل في إطار اتفاق وشراكة مع أصدقاء يعملون مع كينيا منذ 30 أو 40 عاما".

وأشار إلى أن الحكومة الأميركية ترغب في "العمل بالتشارك معنا لتطوير القدرات اللازمة لضمان أنه في حال احتجنا يوما الى منشأة كهذه، ستكون متاحة لخدمة الشعب الكيني وأصدقائنا، بمن فيهم الأميركيين".

وكانت المحكمة العليا في كينيا قررت الأسبوع الماضي إثر شكوى رفعتها منظمة غير حكومية، أن "المصلحة العامة" تبرر تعليق افتتاح المركز إلى حين سماع مرافعات كل الأطراف في القضية.ومن المقرر عقد جلسة استماع الثلاثاء.

ورُصد فيروس إيبولا الذي يسبب حمى نزفية شديدة العدوى، في ثلاث مقاطعات من جمهورية الكونغو الديموقراطية، وكذلك في أوغندا المجاورة.

وبحسب بيانات مركز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهو الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي، فقد تم تسجيل أكثر من 1100 حالة اشتباه ونحو 250 وفاة بإيبولا في البلدين.