يد ترامب تثير القلق قبل ساعات من الخضوع لفحصه الطبي السنوي

يخضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيكمل عامه الثمانين الشهر ​المقبل، لفحص طبي سنوي روتيني اليوم الثلاثاء في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، ‌وذلك بعد عام ​شهد تركيزا من الجمهور على مسائل صحية بدت بسيطة.

وأثار ترامب موجة جديدة من التكهنات والقلق بشأن حالته الصحية، بعد ظهوره خلال مشاركته أمس في مراسم وضع إكليل من الزهور بمقبرة أرلينغتون الوطنية في ولاية فرجينيا، برفقة نائبه جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغيث، بيد بدت متغيرة اللون ومغطاة بطبقة من مستحضرات التجميل، وذلك قبل ساعات فقط من خضوعه للفحص الطبي في مركز والتر ريد العسكري.

ودأب ترامب على تصوير نفسه أكثر نشاطا ولياقة من سلفه الديمقراطي جو بايدن الذي غادر المنصب العام الماضي عندما كان عمره 82 عاما بعد شكوك بشأن مدى أهليته للمنصب.

ومع ذلك، تثير صور حديثة أظهرت طفحا جلديا أحمر اللون على رقبته تساؤلات حول صحته، وذلك بعد تداول صور في يوليو 2025 تظهرا تورما في كاحليه وكدمات على يده أخفيت بمستحضرات تجميل.

وصار ترامب، المولود في 14 يونيو، الرئيس الأكبر سنا لدى تولي المنصب عندما بدأ ولايته الثانية في يناير 2025.

ويحرص ترامب على ممارسة رياضة الجولف بانتظام، لكنه مزح بشأن محدودية نشاطه ‌البدني خلال فعالية أقيمت في الآونة الأخيرة في المكتب البيضاوي، عندما قال وزير الصحة روبرت إف. كنيدي جونيور إن الرئيس يمشي 14.5 كيلومتر في كل مرة يذهب فيها لممارسة الجولف.. ورد ترامب ‌قائلا "عندما لا أستخدم العربة".

ويقول طبيب البيت الأبيض شون باربابيلا إن ترامب ‌يستخدم كريما شائعا "كعلاج وقائي للجلد" لمعالجة الطفح الجلدي في الرقبة، من دون الكشف عن تفاصيل ‌الحالة.

وبعد نشر صور ساقي الرئيس ويديه ‌في يوليو تموز الماضي، قال باربابيلا في رسالة إن الأسباب غير خطيرة ولا توجد مؤشرات على تجلط في الأوردة العميقة أو ​أمراض في الشرايين.

وقالت ‌المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ​ليفيت للصحفيين إن تورم ساق ترامب ناتج عن حالة وريدية "شائعة"، مضيفة أن الكدمات في يده تعود إلى مصافحته لأعداد كبيرة من الأشخاص.

وقال ترامب في أكتوبر الماضي إنه خضع لفحص تصوير بالرنين المغناطيسي في الشهر نفسه. وأحجم ​البيت الأبيض حينها عن تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب الفحص. واكتفت ليفيت بالقول إن الفحص يشير إلى "صحة بدنية ممتازة" لترامب.

وذكر الرئيس لاحقا للصحفيين أنه خضع للتصوير ضمن تقييم طبي ثان.

وأضاف "إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي إجراء روتيني للغاية. ماذا، هل تعتقدون أنني لا ينبغي لي إجراؤه؟ كثيرون يخضعون له... لقد أجريتُ التصوير. وقال الطبيب إنها أفضل نتيجة رآها في حياته كطبيب".

وأشار خبراء إلى أن التصوير بالرنين المغناطيسي لا يدخل عادة ضمن الفحص الطبي الشامل الروتيني، وعادة ما يتم وصفه للحصول على صور تفصيلية للجسم.

وفي مذكرة بعد الفحص الثاني، قال باربابيلا "اتضح أن عمر قلب الرئيس، وهو مؤشر معتمد لحيوية القلب والأوعية ‌الدموية عبر إجراء تخطيط لكهربائية القلب، أصغر بنحو 14 عاما من عمره الزمني".

وأثار ترامب تساؤلات بعدما بدا وكأنه يغفو ​خلال عدة اجتماعات، بينها جلسة مع أعضاء حكومته.

وسخر ترامب حيال هذا الأمر في فبراير قائلا "قال البعض إنني أغمضت عيني. كان الأمر مملا للغاية. لم أنم، بل أغمضت عيني فقط لأنني أردت الخروج من هنا بأسرع وقت ممكن".